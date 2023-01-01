Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО

Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
Лучани Христина Корецька і Роман Домбровський завдяки серії лотерей і розіграшам різних речей зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. Гроші переказують на рахунки волонтерського штабу "Ангар", де Роман волонтерить від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Христина та Роман розповіли Суспільному.

"Це виглядає так: можна переказувати на нашу банку 300 і більше гривень, отримати номер на розіграш, а потім ми за допомогою рандомної програми оберемо переможця і цьому переможцю дістанеться весь бокс", — розповідає чоловік.
Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО

Бокс про Гаррі Поттера вдалось розіграти та зібрати 80 тисяч гривень, за ці гроші фонд зміг купити тепловізор за 60 тисяч гривень, ще 20 тисяч долучити до загального збору, який триває – це збір на десять мільйонів, — розповідає Роман Домбровський.

Цього разу у лотереї розігрують косметику українських брендів, — каже наречена Романа Христина Корецька. Говорить: тут креми, парфуми, мило, засоби догляду за шкірою і волоссям, — усього 19 позицій, собівартість яких орієнтовно п'ять тисяч гривень.
Лучани завдяки лотереї зібрали понад 125 тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО

Христина каже: скільки людей купили лотерейні квитки — не рахували, бо одна людина могла придбати кілька. Продали 101 квиток. Одна з учасниць лотереї — Аліса Гнатюк. Сама вона родом з Луганська, з 2014 року живе у Луцьку. Говорить: незалежно від того, чи вдасться виграти бокс косметики, радіє, що можна таким чином допомогти Збройним Силам України.

Роман Домбровський волонтерить в "Ангарі" від початку повномасштабної війни, тому кожен донат записує і по завершенню лотереї передає гроші для закупівлі необхідних речей в штаб. Для збору грошей на потреби військових зараз доводиться проводити багато різних розіграшів, подій, ініціатив та акцій, — виконавча директорка благодійного фонду "Ангар" Юлія Савчук.

За результатами розіграшу, на цій лотереї вдалося виручити 45 тисяч гривень. Усі гроші, — каже Роман, — перекажуть на рахунки волонтерського штабу "Ангар".


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Теги: Волинь, Луцьк, допомога ЗСУ
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