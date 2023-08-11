Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня
У п'ятницю, 11 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Вночі очікують місцями невеликий короткочасний дощ, вдень – дощ з грозою.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі та ранком – місцями туман (видимість – 200-500 м). Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10-15°, вдень підніметься до 20-25°.

За даними Sinoptik, у Луцьку ранкові хмари затримаються до вечора, а потім розсіються. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +21°.

Народний прогноз погоди: 11 серпня відзначається день святого мученика Калинника. Слідкували у минулі часи за вівсом на Калинника: якщо спілий овес вдруге зазеленіє – осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття як «мороки» – це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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