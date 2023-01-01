З Донеччини у музей на Волині привезли речі російських військових





Як розповів Андрій Бондарук, ці речі забрали з передової в Донецькій області волинські військовослужбовці, які воюють у складі окремої єгерської бригади. Говорить: для бійців музейники взимку виготовляли окопні свічки.



Воєнні експонати для волинського музею передав капелан Олег.



Нові предмети експозиції, зазначив Андрій Бондарук, поповнять діючу виставку "Вистояли — переможемо" про російсько-українську війну.



Наразі на виставці є такі речі, як саморобне спорядження, виготовлене волонтерами, коробка солі з Соледара, безпечні фрагменти озброєння та боєприпасів та інше.



Виставку у музеї в Княгининку можна оглянути в будні з 9:00 до 17:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фонди історичного музею села Княгининок, що в Луцькому районі, поповнилися новини експонатами російсько-української війни — трофейним спальним мішком і шоломом російського солдата.Як розповів Суспільному науковий співробітник музею, ці речі забрали з передової в Донецькій області волинські військовослужбовці, які воюють у складі окремої єгерської бригади. Говорить: для бійців музейники взимку виготовляли окопні свічки.Воєнні експонати для волинського музею передав капеланНові предмети експозиції, зазначив Андрій Бондарук, поповнять діючу виставку "Вистояли — переможемо" про російсько-українську війну.Наразі на виставці є такі речі, як саморобне спорядження, виготовлене волонтерами, коробка солі з Соледара, безпечні фрагменти озброєння та боєприпасів та інше.Виставку у музеї в Княгининку можна оглянути в будні з 9:00 до 17:00.

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