З Донеччини у музей на Волині привезли речі російських військових
Сьогодні, 19:26
Фонди історичного музею села Княгининок, що в Луцькому районі, поповнилися новини експонатами російсько-української війни — трофейним спальним мішком і шоломом російського солдата.
Як розповів Суспільному науковий співробітник музею Андрій Бондарук, ці речі забрали з передової в Донецькій області волинські військовослужбовці, які воюють у складі окремої єгерської бригади. Говорить: для бійців музейники взимку виготовляли окопні свічки.
Воєнні експонати для волинського музею передав капелан Олег.
Нові предмети експозиції, зазначив Андрій Бондарук, поповнять діючу виставку "Вистояли — переможемо" про російсько-українську війну.
Наразі на виставці є такі речі, як саморобне спорядження, виготовлене волонтерами, коробка солі з Соледара, безпечні фрагменти озброєння та боєприпасів та інше.
Виставку у музеї в Княгининку можна оглянути в будні з 9:00 до 17:00.
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Як розповів Суспільному науковий співробітник музею Андрій Бондарук, ці речі забрали з передової в Донецькій області волинські військовослужбовці, які воюють у складі окремої єгерської бригади. Говорить: для бійців музейники взимку виготовляли окопні свічки.
Воєнні експонати для волинського музею передав капелан Олег.
Нові предмети експозиції, зазначив Андрій Бондарук, поповнять діючу виставку "Вистояли — переможемо" про російсько-українську війну.
Наразі на виставці є такі речі, як саморобне спорядження, виготовлене волонтерами, коробка солі з Соледара, безпечні фрагменти озброєння та боєприпасів та інше.
Виставку у музеї в Княгининку можна оглянути в будні з 9:00 до 17:00.
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