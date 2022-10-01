Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували

Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували
204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка дислокується в місті Луцьку, отримала нову назву.

Відповідний указ президента опублікували на офіційному сайті, пише Суспільне.

З найменування бригади вилучили ім'я та прізвище радянського льотчика Олександра Покришкіна. Указ набрав чинності з дня його опублікування — 4 серпня 2023-го.

Що відомо про передислокацію бригади на Волинь

На Волинь Севастопольська бригада перебазувалася 2018-го року. Після анексії Криму 2014 року військових авіаторів передислокували спочатку в Миколаїв, потім — у Луцьк. У грудні 2020-го пілоти повернулися з бойового чергування в акваторії Азовського моря, яке тривало два місяці, на постійне місце дислокації.

Після перебазування на Волині неодноразово відбувалися чергові навчання льотчиків і тренування екіпажів на фронтових винищувачах.

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Теги: Волинь, Севастопольська бригада, перейменування
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