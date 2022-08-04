СБУ викрила поліцейських, що за гроші прослуховували телефони, – ЗМІ

СБУ викрила поліцейських, що за гроші прослуховували телефони, – ЗМІ
Спецслужбовці викрили незаконну схему, яку організували працівники одного з відділів Нацполіції України. Власне, правоохоронці фактично продавали "послуги" з прослуховування телефонних розмов інших людей.

Джерела 24 Каналу на умовах анонімності повідомили про це викриття. Ймовірно, зловили на незаконному "бізнесі" саме працівників УОТЗ Головного управління Національної поліції Львівської області.

Поліцейські продавали секретну інформацію

Уточнимо, що УОТЗ – це Управлінню оперативно-технічних заходів. Працівники цього відділу за допомогою спеціальних приладів можуть у разі робочої потреби прослуховувати телефонні розмови інших людей.

Від 2017 року управління, про яке йдеться, очолював полковник, на ім'я Олексій, що перевівся з Рівненського ГУ НП. Окрім того, одним із головних фігурантів цієї справи є оперуповноважений, на ім'я Ростислав. Він якраз-таки мав доступ до серверів, баз даних, секретної інформації та зливав її іншим особам за гроші.

Зокрема, продавав Ростислав, – вочевидь, за вказівкою керівництва, – "послуги" з прослуховування телефонних розмов чиновників, бізнесменів та навіть депутатів. Принаймні навряд керівництво могло не знати, що під його носом відбувається така незаконна діяльність.

Саме тому разом з Ростиславом та Олексієм був відсторонений зі своєї посади начальник відділу, на ім'я Юрій. Не потрібно багато думати, аби здогадатись, що за продаж конфіденційної інформації фігурантам цієї справи, якщо їхню провину доведе суд, загрожує позбавлення волі.

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Теги: СБУ, поліція, прослуховування телефонів
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