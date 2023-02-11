Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Святославу Токарчуку

Токарчуку Святославу Ігоровичу, 19.10.1994 року народження, уродженцю села Кримне, що на Старовижівщині.



Про це йдеться у



Старший солдат 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128 ОГШб загинув у бою за незалежність та свободу України 11.02.2023 року. Проживав у селі Немовичі Сарненського району Рівненської області.



"Святослав захищав Україну на сході нашої країни, разом з побратимами тримав оборону в н.п Красна Гора Донецької області та н.п. Парасковіївка Бахмутського району, де загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу від вибухової травми.



Відразу після закінчення університету проходив строкову військову службу в Національній Гвардії України (в/ч 3008 м. Вінниця), де за досягнуті високі показники у виконанні завдань, зразкову військову дисципліну, морально-ділові якості та професійні здібності був нагороджений грамотою і отримав звання – старший солдат.



Мобілізований до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року. Проходив службу в роті охорони міста Сарни, а згодом був



Побратими завжди згадують про Святослава лише найкраще. В населеному пункті Немовичі, де Герой тривалий час проживав разом з сім’єю, в честь загиблого воїна було перейменовано вулицю.



Святослав любив життя, але найбільше маленького сина Дмитра та дружину. Мріяв навчити його грати у футбол та показати вперше море, мав багато планів на майбутнє: збудувати дім та подорожувати містами України.



Після закінчення війни планував пов’язати своє життя зі Збройними силами України. Старший солдат Токарчук Святослав мав сміливість всі свої плани та мрії, цілі та бажання сім’ї поставити на противагу перемозі у цій жорстокій війні", - йдеться у тексті петиції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні просять присвоїти звання Героя України посмертно, 19.10.1994 року народження, уродженцю села Кримне, що на Старовижівщині.Про це йдеться у петиції , опублікованій на сайті президента України 10 серпня.Старший солдат 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128 ОГШб загинув у бою за незалежність та свободу України 11.02.2023 року. Проживав у селі Немовичі Сарненського району Рівненської області."Святослав захищав Україну на сході нашої країни, разом з побратимами тримав оборону в н.п Красна Гора Донецької області та н.п. Парасковіївка Бахмутського району, де загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу від вибухової травми.Відразу після закінчення університету проходив строкову військову службу в Національній Гвардії України (в/ч 3008 м. Вінниця), де за досягнуті високі показники у виконанні завдань, зразкову військову дисципліну, морально-ділові якості та професійні здібності був нагороджений грамотою і отримав звання – старший солдат.Мобілізований до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року. Проходив службу в роті охорони міста Сарни, а згодом був переведений у найгарячіші місця України, де загинув Побратими завжди згадують про Святослава лише найкраще. В населеному пункті Немовичі, де Герой тривалий час проживав разом з сім’єю, в честь загиблого воїна було перейменовано вулицю.Святослав любив життя, але найбільше маленького сина Дмитра та дружину. Мріяв навчити його грати у футбол та показати вперше море, мав багато планів на майбутнє: збудувати дім та подорожувати містами України.Після закінчення війни планував пов’язати своє життя зі Збройними силами України. Старший солдат Токарчук Святослав мав сміливість всі свої плани та мрії, цілі та бажання сім’ї поставити на противагу перемозі у цій жорстокій війні", - йдеться у тексті петиції.Підписати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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