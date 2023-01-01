На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій

На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій
Рожищенський районий суд за принципової позиції галузевого відділу Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, двох депутатів Доросинівської сільської ради Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Обранці громади, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» вчиняли дії в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомили про наявний конфлікт інтересів колегіальний орган сільської ради.

Упродовж грудня 2021 – червня 2023 року депутати 12 разів голосували за рішення органу місцевого самоврядування про виплату собі премій.

Суд визнав обох винуватими у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу, який уже сплачений.

Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню депутатами Доросинівської сільської ради адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла органу місцевого самоврядування подання у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».


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Теги: Депутати, Волинь, премії, прокуратура
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