На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій
Сьогодні, 17:02
Рожищенський районий суд за принципової позиції галузевого відділу Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, двох депутатів Доросинівської сільської ради Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Обранці громади, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» вчиняли дії в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомили про наявний конфлікт інтересів колегіальний орган сільської ради.
Упродовж грудня 2021 – червня 2023 року депутати 12 разів голосували за рішення органу місцевого самоврядування про виплату собі премій.
Суд визнав обох винуватими у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу, який уже сплачений.
Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню депутатами Доросинівської сільської ради адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла органу місцевого самоврядування подання у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Обранці громади, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» вчиняли дії в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомили про наявний конфлікт інтересів колегіальний орган сільської ради.
Упродовж грудня 2021 – червня 2023 року депутати 12 разів голосували за рішення органу місцевого самоврядування про виплату собі премій.
Суд визнав обох винуватими у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу, який уже сплачений.
Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню депутатами Доросинівської сільської ради адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла органу місцевого самоврядування подання у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».
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На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій
Сьогодні, 17:02
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