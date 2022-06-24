На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ





Про інцидент повідомляє МНС Білорусі, пише



Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ.



Рятувальники оперативно ліквідували горіння.



"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.



Причину загоряння встановлюють.



Нагадуємо, що 4 серпня Служба безпеки України попередила, що диверсійно-розвідувальна група кадрових військових рф, які перебувають у Білорусі під виглядом вагнерівців,



Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором".

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС рф, якого українські захисники взяли в полоном

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.Про інцидент повідомляє МНС Білорусі, пише Українська правда Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ.Рятувальники оперативно ліквідували горіння."Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.Причину загоряння встановлюють.Нагадуємо, що 4 серпня Служба безпеки України попередила, що диверсійно-розвідувальна група кадрових військових рф, які перебувають у Білорусі під виглядом вагнерівців, готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі з метою втягування Білорусі в повномасштабну війну.Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором".Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС рф, якого українські захисники взяли в полоном

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