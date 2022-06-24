На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ
Сьогодні, 16:40
На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.
Про інцидент повідомляє МНС Білорусі, пише Українська правда.
Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ.
Рятувальники оперативно ліквідували горіння.
"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
Причину загоряння встановлюють.
Нагадуємо, що 4 серпня Служба безпеки України попередила, що диверсійно-розвідувальна група кадрових військових рф, які перебувають у Білорусі під виглядом вагнерівців, готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі з метою втягування Білорусі в повномасштабну війну.
Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором".
Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС рф, якого українські захисники взяли в полоном
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Про інцидент повідомляє МНС Білорусі, пише Українська правда.
Займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ.
Рятувальники оперативно ліквідували горіння.
"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гомельської області. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
Причину загоряння встановлюють.
Нагадуємо, що 4 серпня Служба безпеки України попередила, що диверсійно-розвідувальна група кадрових військових рф, які перебувають у Білорусі під виглядом вагнерівців, готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі з метою втягування Білорусі в повномасштабну війну.
Служба безпеки України отримала розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором".
Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС рф, якого українські захисники взяли в полоном
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На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ
Сьогодні, 16:40
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