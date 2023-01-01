Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР

Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда».

У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження – понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.

Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дрони, волонтери, «Українська команда»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ
Сьогодні, 16:40
До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Сьогодні, 16:30
Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Сьогодні, 16:14
Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Луцький суд оштрафував чоловіка за викинуте кошеня
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
«Вибухове послання» для окупантів: волонтери «Української команди» відправили на передову партію дронів-камікадзе. ВІДЕО «Вибухове послання» для окупантів: волонтери «Української команди» відправили на передову партію дронів-камікадзе. ВІДЕО
23 травень, 13:33
Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО
09 серпень, 08:35
Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW Іран будує в Білорусі та рф заводи з виробництва дронів, – ISW
02 серпень, 12:58
Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів
25 липень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині покарали депутатів, які голосували за виплату собі премій
Сьогодні, 17:02
 0
Вкинула двох собак у колодязь: волинянку судять за жорстоке поводження з тваринами
Сьогодні, 16:50
 0
На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа, через тиждень після застереження СБУ
Сьогодні, 16:40
 0
До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Сьогодні, 16:30
 0
Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8