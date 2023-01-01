Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР





У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.



Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження – понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда».У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження – понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.

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