Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Сьогодні, 16:14
Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда».
У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження – понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У рамках великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі, повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження – понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
Сьогодні, 16:14
Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Луцький суд оштрафував чоловіка за викинуте кошеня
Сьогодні, 15:44
Медіа