Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Російська пропаганда так чи інакше потрапляє у інформаційну бульбашку українців. Зокрема, 10 серпня біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали листівки із російськими наративами.
Про це повідомляє Obozrevatel.
У столиці біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали перехожим листівки із закликами чи то розділити Україну, чи то "зачистити" її від українців. Через провокаторів співробітники заповідника "Києво-Печерська лавра" та представники Мінкульту не можуть перевірити приміщення, які раніше орендували представники УПЦ МП.
Антисемітські заклики та розхитування ситуації в Україні
Автори листівок одночасно розповідають про наміри євреїв забрати собі українську землю і про "єврейські погроми", які нібито готують українські націоналісти.
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Крім цього, листівки наповнені російськими наративами, які спрямовані на розхитування внутрішньої суспільно-політичної ситуації в Україні.
Знайшлося у листівках місце й для найхимерніших теорій змов. За однією з них, українська армія за підтримки військових НАТО начебто умисно знищує українські міста, а влада "створює" умови для того, аби українці масово виїздили поза межі України.
Замість тих громадян, які виїхали вже нібито планують заселитися євреї. Автори запевняють, що саме вони й хочуть знищити Україну.
Поряд із цим автори пишуть про "єврейські погроми", які влаштують українські націоналісти разом із найманцями ПВК "Вагнера" (останніх нібито для цього зараз перекидають з Африки).
Також у листівках прогнозують "штурм Банкової", бо там, мовляв, засів президент України Володимир Зеленський, який є етнічним євреєм.
Концтабори для жителів Одещини
У листівках також згадують "концтабори для проросійських жителів Одещини". Автори переконані, що керівництво силових структур України нібито перебуває під повним контролем ФСБ РФ.
Не обійшлося й без намагань очорнити союзників. У листівках згадують наміри Заходу перетворити Україну на "аграрний придаток" і "зраду" українського президента, а також образи на адресу представників СБУ.
Звісно ж, знайшлося місце для думки про те, що ані в НАТО, ані в ЄС Україну ніхто не візьме.
Згадали також і наратив про неминучий розділ України між Росією та Польщею.
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Про це повідомляє Obozrevatel.
У столиці біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали перехожим листівки із закликами чи то розділити Україну, чи то "зачистити" її від українців. Через провокаторів співробітники заповідника "Києво-Печерська лавра" та представники Мінкульту не можуть перевірити приміщення, які раніше орендували представники УПЦ МП.
Антисемітські заклики та розхитування ситуації в Україні
Автори листівок одночасно розповідають про наміри євреїв забрати собі українську землю і про "єврейські погроми", які нібито готують українські націоналісти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі
Крім цього, листівки наповнені російськими наративами, які спрямовані на розхитування внутрішньої суспільно-політичної ситуації в Україні.
Знайшлося у листівках місце й для найхимерніших теорій змов. За однією з них, українська армія за підтримки військових НАТО начебто умисно знищує українські міста, а влада "створює" умови для того, аби українці масово виїздили поза межі України.
Замість тих громадян, які виїхали вже нібито планують заселитися євреї. Автори запевняють, що саме вони й хочуть знищити Україну.
Поряд із цим автори пишуть про "єврейські погроми", які влаштують українські націоналісти разом із найманцями ПВК "Вагнера" (останніх нібито для цього зараз перекидають з Африки).
Також у листівках прогнозують "штурм Банкової", бо там, мовляв, засів президент України Володимир Зеленський, який є етнічним євреєм.
Концтабори для жителів Одещини
У листівках також згадують "концтабори для проросійських жителів Одещини". Автори переконані, що керівництво силових структур України нібито перебуває під повним контролем ФСБ РФ.
Не обійшлося й без намагань очорнити союзників. У листівках згадують наміри Заходу перетворити Україну на "аграрний придаток" і "зраду" українського президента, а також образи на адресу представників СБУ.
Звісно ж, знайшлося місце для думки про те, що ані в НАТО, ані в ЄС Україну ніхто не візьме.
Згадали також і наратив про неминучий розділ України між Росією та Польщею.
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