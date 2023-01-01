Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО

Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Російська пропаганда так чи інакше потрапляє у інформаційну бульбашку українців. Зокрема, 10 серпня біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали листівки із російськими наративами.

Про це повідомляє Obozrevatel.

У столиці біля Києво-Печерської лаври невідомі роздавали перехожим листівки із закликами чи то розділити Україну, чи то "зачистити" її від українців. Через провокаторів співробітники заповідника "Києво-Печерська лавра" та представники Мінкульту не можуть перевірити приміщення, які раніше орендували представники УПЦ МП.

Антисемітські заклики та розхитування ситуації в Україні

Автори листівок одночасно розповідають про наміри євреїв забрати собі українську землю і про "єврейські погроми", які нібито готують українські націоналісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі

Крім цього, листівки наповнені російськими наративами, які спрямовані на розхитування внутрішньої суспільно-політичної ситуації в Україні.

Знайшлося у листівках місце й для найхимерніших теорій змов. За однією з них, українська армія за підтримки військових НАТО начебто умисно знищує українські міста, а влада "створює" умови для того, аби українці масово виїздили поза межі України.

Замість тих громадян, які виїхали вже нібито планують заселитися євреї. Автори запевняють, що саме вони й хочуть знищити Україну.



Поряд із цим автори пишуть про "єврейські погроми", які влаштують українські націоналісти разом із найманцями ПВК "Вагнера" (останніх нібито для цього зараз перекидають з Африки).

Також у листівках прогнозують "штурм Банкової", бо там, мовляв, засів президент України Володимир Зеленський, який є етнічним євреєм.

Концтабори для жителів Одещини

У листівках також згадують "концтабори для проросійських жителів Одещини". Автори переконані, що керівництво силових структур України нібито перебуває під повним контролем ФСБ РФ.

Не обійшлося й без намагань очорнити союзників. У листівках згадують наміри Заходу перетворити Україну на "аграрний придаток" і "зраду" українського президента, а також образи на адресу представників СБУ.

Звісно ж, знайшлося місце для думки про те, що ані в НАТО, ані в ЄС Україну ніхто не візьме.

Згадали також і наратив про неминучий розділ України між Росією та Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пропаганда, Києво-Печерська лавра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Луцький суд оштрафував чоловіка за викинуте кошеня
Сьогодні, 15:44
На Волинь сунуть дощі з грозами
Сьогодні, 15:35
В InProject розповіли про основні помилки при створенні сайтів*
Сьогодні, 15:23
Волинські фермери пояснили, чому не хочуть сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі
09 серпень, 15:50
Пропаганда комунізму: на Волині покарали фаната Сталіна та Брєжнєва Пропаганда комунізму: на Волині покарали фаната Сталіна та Брєжнєва
07 серпень, 08:18
Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври
06 червень, 14:40
Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ
25 травень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Луцький суд оштрафував чоловіка за викинуте кошеня
Сьогодні, 15:44
 0
На Волинь сунуть дощі з грозами
Сьогодні, 15:35
 0
В InProject розповіли про основні помилки при створенні сайтів*
Сьогодні, 15:23
 0
Волинські фермери пояснили, чому не хочуть сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8