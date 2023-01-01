На Волинь сунуть дощі з грозами

На Волинь сунуть дощі з грозами
У другій половині дня 10 серпня на Волині очікують погіршення погоди. Синоптики попереджають про дощ та грозу.

Оголошений перший рівень небезпеки, — розповіла Суспільному синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Гончаренко.

З її слів, на півночі області, зокрема на території колишнього Любешівського району вже чутно грозу. До 15:00 — 16:00 у Луцьку також гримітиме та розпочнеться дощ.

11 серпня в області також буде короткочасний дощ з грозою. Вранці туман. Вітер — 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вдень — 20-25 градусів тепла, вночі 10-15.

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Теги: погода, Волинь
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