На Волинь сунуть дощі з грозами





Оголошений перший рівень небезпеки, — розповіла Світлана Гончаренко.



З її слів, на півночі області, зокрема на території колишнього Любешівського району вже чутно грозу. До 15:00 — 16:00 у Луцьку також гримітиме та розпочнеться дощ.



11 серпня в області також буде короткочасний дощ з грозою. Вранці туман. Вітер — 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вдень — 20-25 градусів тепла, вночі 10-15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У другій половині дня 10 серпня на Волині очікують погіршення погоди. Синоптики попереджають про дощ та грозу.Оголошений перший рівень небезпеки, — розповіла Суспільному синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центруЗ її слів, на півночі області, зокрема на території колишнього Любешівського району вже чутно грозу. До 15:00 — 16:00 у Луцьку також гримітиме та розпочнеться дощ.11 серпня в області також буде короткочасний дощ з грозою. Вранці туман. Вітер — 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вдень — 20-25 градусів тепла, вночі 10-15.

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