Волинські фермери пояснили, чому не хочуть сіяти пшеницю. ВІДЕО





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«Погодні умови. Ми маємо непоганий урожай пшениці у валовому еквіваленті. В той же час ми бачимо, що рясні дощі спричинили зниження якісних показників», – сказав керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.



Тобто менше врожаю саме якісного. Якщо говорити про загальну кількість зерна, то станом на зараз фермери вже перегнали минулорічні цифри, а жнивна кампанія ще не закінчена. А от по цінах результат не такий втішний. По чотири гривні за кілограм – за таку вартість підприємці зараз приймають пшеницю. Фермери не в захваті.



«По чотири не вигідно. Селітра піднялася, солярка піднялася, оренда піднялася, податок ввели, а ціни нема», – поскаржився фермер Віталій.



«Я вже за комбайн шість тисяч заплатив, за селітру – 10 тисяч... Ну десь чотири-п’ять тонн намолотив», – сказав фермер Володимир.



Причини на таку відверто невисоку ціну досить вагомі, переконує керівник агропромислового розвитку Юрій Юрченко: «На сьогодні припинив дію зерновий коридор. Влада все робить для того, щоб він був відновлений. Вони працюють над цим, і експорт пшениці портами буде відновлений. На сьогодні працюють тільки транзити через наші сусідні країни, які ввели обмеження на імпорт до себе на територію».







Фермери кажуть: якщо така ціна лишиться і надалі, то пшеницею займатися взагалі не будуть. Шукатимуть інші варіанти, аби хоч якось втриматися на плаву.



«Якшо така ціна буде, то вже пшениці не буду сіяти. Краще сою засію або навесні засію овес… Ну якщо воно дохід не приносить, то в убиток нащо сіяти?» – звернув увагу фермер Володимир.



Що буде з цінами далі, поки невідомо. В управлінні кажуть, може бути по-різному. Але попри все, жнива тривають, комбайнерам ще потрібно трудитися і трудитися, бо, крім пшениці, зібрати лишилося жито, овес, сою та кукурудзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вже три тижні трудяться комбайнери, аби зібрати урожай. Вже встигли повністю позбирати ріпак, а зараз жнивують пшеницю. Кажуть, урожай набагато менший, ніж торік. Причину цьому пояснили в управлінні агропромислового розвитку.Про це пише ІА Волинські Новини з посиланням на 12 канал «Погодні умови. Ми маємо непоганий урожай пшениці у валовому еквіваленті. В той же час ми бачимо, що рясні дощі спричинили зниження якісних показників», – сказав керівник обласного управління агропромислового розвиткуТобто менше врожаю саме якісного. Якщо говорити про загальну кількість зерна, то станом на зараз фермери вже перегнали минулорічні цифри, а жнивна кампанія ще не закінчена. А от по цінах результат не такий втішний. По чотири гривні за кілограм – за таку вартість підприємці зараз приймають пшеницю. Фермери не в захваті.«По чотири не вигідно. Селітра піднялася, солярка піднялася, оренда піднялася, податок ввели, а ціни нема», – поскаржився фермер«Я вже за комбайн шість тисяч заплатив, за селітру – 10 тисяч... Ну десь чотири-п’ять тонн намолотив», – сказав фермерПричини на таку відверто невисоку ціну досить вагомі, переконує керівник агропромислового розвитку Юрій Юрченко: «На сьогодні припинив дію зерновий коридор. Влада все робить для того, щоб він був відновлений. Вони працюють над цим, і експорт пшениці портами буде відновлений. На сьогодні працюють тільки транзити через наші сусідні країни, які ввели обмеження на імпорт до себе на територію».Фермери кажуть: якщо така ціна лишиться і надалі, то пшеницею займатися взагалі не будуть. Шукатимуть інші варіанти, аби хоч якось втриматися на плаву.«Якшо така ціна буде, то вже пшениці не буду сіяти. Краще сою засію або навесні засію овес… Ну якщо воно дохід не приносить, то в убиток нащо сіяти?» – звернув увагу фермер Володимир.Що буде з цінами далі, поки невідомо. В управлінні кажуть, може бути по-різному. Але попри все, жнива тривають, комбайнерам ще потрібно трудитися і трудитися, бо, крім пшениці, зібрати лишилося жито, овес, сою та кукурудзу.

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