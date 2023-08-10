«Перейшли межу», – Данілов про те, чому РНБО звернула увагу на УПЦ (МП) лише після вторгнення

«Перейшли межу», – Данілов про те, чому РНБО звернула увагу на УПЦ (МП) лише після вторгнення
РНБО помітила загрозу національній безпеці з боку представників УПЦ (МП) лише під час повномасштабної війни, тому що саме після 24 лютого 2022 року вони "перейшли межу".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

"Те, що стосується ситуації, пов’язаної з церквою, майте на увазі, що це – дуже непросте питання. І коли вони (представники УПЦ (МП) – ред.) перейшли межу після війни, коли частина із них фактично підтримала цю війну, не засудила цю війну, ви знаєте, що рішення були ухвалені миттєво. Тому не варто закидати нам, що, нібито, ми нічим там не займалися.

Рада національної безпеки і оборони розбиралася у цьому питанні і довела відповідними документами, хто до кого відноситься, хто до кого має ті чи інші стосунки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 грудня 2022 року президент Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП. Крім того, РНБО тоді доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УПЦ МП, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В InProject розповіли про основні помилки при створенні сайтів*
Сьогодні, 15:23
Волинські фермери пояснили, чому не хочуть сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
«Перейшли межу», – Данілов про те, чому РНБО звернула увагу на УПЦ (МП) лише після вторгнення
Сьогодні, 14:55
У Луцьку виділили 3 мільйони на допомогу затопленому селу на Херсонщині
Сьогодні, 14:44
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
Митрополит УПЦ МП Павло в інтерв'ю заперечив існування України як суверенної держави, – СБУ Митрополит УПЦ МП Павло в інтерв'ю заперечив існування України як суверенної держави, – СБУ
13 липень, 18:16
Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври
06 червень, 14:40
Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ
21 квітень, 18:50
Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовим домашнім арештом
21 квітень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Луцький суд оштрафував чоловіка за викинуте кошеня
Сьогодні, 15:44
 0
На Волинь сунуть дощі з грозами
Сьогодні, 15:35
 0
В InProject розповіли про основні помилки при створенні сайтів*
Сьогодні, 15:23
 0
Волинські фермери пояснили, чому не хочуть сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8