У Луцьку виділили 3 мільйони на допомогу затопленому селу на Херсонщині

У Луцьку виділили 3 мільйони на допомогу затопленому селу на Херсонщині
Депутати Луцької міськради погодили виділити кошти на відбудову села Благодатівка на Херсонщині.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міської ради у четвер, 10 серпня, пише ВСН.

Як пояснив Луцький міський голова Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на допомогу у відбудові Херсонщини у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС.

Зокрема, з бюджету Луцької громади виділили 3 мільйони гривень, які надійдуть Калинівській громаді Херсонської області. Зокрема, це допомога для відбудови села Благодатівка.

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Теги: Волинь, Благодатівка, допомога
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