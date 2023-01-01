У Луцьку виділили 3 мільйони на допомогу затопленому селу на Херсонщині
Сьогодні, 14:44
Депутати Луцької міськради погодили виділити кошти на відбудову села Благодатівка на Херсонщині.
Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міської ради у четвер, 10 серпня, пише ВСН.
Як пояснив Луцький міський голова Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на допомогу у відбудові Херсонщини у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС.
Зокрема, з бюджету Луцької громади виділили 3 мільйони гривень, які надійдуть Калинівській громаді Херсонської області. Зокрема, це допомога для відбудови села Благодатівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міської ради у четвер, 10 серпня, пише ВСН.
Як пояснив Луцький міський голова Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на допомогу у відбудові Херсонщини у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС.
Зокрема, з бюджету Луцької громади виділили 3 мільйони гривень, які надійдуть Калинівській громаді Херсонської області. Зокрема, це допомога для відбудови села Благодатівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські фермери пояснили, чому не хочуть сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
«Перейшли межу», – Данілов про те, чому РНБО звернула увагу на УПЦ (МП) лише після вторгнення
Сьогодні, 14:55
У Луцьку виділили 3 мільйони на допомогу затопленому селу на Херсонщині
Сьогодні, 14:44
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка
Сьогодні, 14:12
Медіа