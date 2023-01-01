У Луцьку виділили 3 мільйони на допомогу затопленому селу на Херсонщині





Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міської ради у четвер, 10 серпня, пише



Як пояснив Луцький міський голова Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на допомогу у відбудові Херсонщини у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС.



Зокрема, з бюджету Луцької громади виділили 3 мільйони гривень, які надійдуть Калинівській громаді Херсонської області. Зокрема, це допомога для відбудови села Благодатівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Луцької міськради погодили виділити кошти на відбудову села Благодатівка на Херсонщині Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міської ради у четвер, 10 серпня, пише ВСН Як пояснив Луцький міський голова, ці кошти спрямують на допомогу у відбудові Херсонщини у зв’язку з підривом дамби Каховської ГЕС.Зокрема, з бюджету Луцької громади виділили 3 мільйони гривень, які надійдуть Калинівській громаді Херсонської області. Зокрема, це допомога для відбудови села Благодатівка.

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