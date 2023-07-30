У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка

У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка
Жителі Луцької міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця, підполковника, депутата Верховної Ради IV скликання, депутата Волинської обласної ради Сергія Слабенка, який загинув у війні з російськими окупантами.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 10 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Лучанин Сергій Слабенко, 28.08.1965 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу.

Підполковник Сергій Слабенко загинув 30.07.2023 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і, ставши на коліна, схилили голову перед захисником.
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка

Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Місцем останнього спочинку Сергія Слабенка стала Алея почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка
У Луцьку провели в останню дорогу ексдепутата Волиньради, захисника України Сергія Слабенка


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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