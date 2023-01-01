На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО

Миколою Комяком.



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"В рідному селі Лахвичі на Любешівщині в останню дорогу провели захисника Миколу Комяка. Загинув воїн 5 серпня на території Харківщини. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим на війні ГероємПро це пише газета "Нове життя"."В рідному селі Лахвичі на Любешівщині в останню дорогу провели захисника Миколу Комяка. Загинув воїн 5 серпня на території Харківщини. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

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