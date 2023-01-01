На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Миколою Комяком.

Про це пише газета "Нове життя".

"В рідному селі Лахвичі на Любешівщині в останню дорогу провели захисника Миколу Комяка. Загинув воїн 5 серпня на території Харківщини. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Комяком, який загинув на Харківщині. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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