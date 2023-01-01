Показали наслідки обстрілу нафтобази на Рівненщині. ФОТО





Про це



За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.



За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року, військовослужбовці збройних сил російської федерації завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо, ворог застосував безпілотники «Герань-2». В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа. Жертв - немає.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.



Наразі тривають необхідні слідчі дії. Прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії рф, також працюють співробітники ДСНС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 10 серпня російські ударні дрони масово атакували Рівненську область . У Рівненській прокуратурі показали наслідки атаки безпілотників.Про це йдеться на сторінці установи.За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року, військовослужбовці збройних сил російської федерації завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо, ворог застосував безпілотники «Герань-2». В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа. Жертв - немає.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.Наразі тривають необхідні слідчі дії. Прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії рф, також працюють співробітники ДСНС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію