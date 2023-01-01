Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО

Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Місяць тому на Херсонщині стартував проєкт «Пліч-о-пліч». Волинська область опікується селом Благодатівка Калинівської громади.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"З липня волонтери-будівельники з Волині допомагають жителям відновлювати їхнє житло. Один за одним будинки у селі вкриваються новенькими дахами. Наступний етап – заміна вікон, які поки що затягнені плівкою і дошками. Дякую волинянам на небайдужість!" - йдеться в повідомленні.
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО
Волиняни відбудовують село на Херсонщині: показали результати за місяць роботи. ФОТО

На фото: волинські волонтери, що у складі будівельних бригад беруть участь у проєкті «Пліч-о-пліч» та результати їхньої роботи.



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Теги: Волинянини, Благодатівка, Херсонщина, відбудова
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