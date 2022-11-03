На Волині спіймали водія «під наркотиками» та з чужими правами

На Волині у водія, якого зупинили через технічну несправність авто, виявили, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це сталося у суботу, 5 серпня, близько 7-ї години у Ковелі. Під час патрулювання на вулиці Володимирській інспектори помітили автомобіль BMW, в якого був пошкоджений номерний знак, задня фара та корпус. Інспектори зупинили авто, в салоні перебував водій та ще двоє осіб, один з яких раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини.Керманич мав ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити освідування у встановленому законом порядку він відмовився. А під час перевірки документів чоловік пред’явив інспекторам посвідчення водія, яке йому не належало.Крім того, керманич виходити з авто відмовлявся. А коли поліцейські почали оглядати транспортний засіб, він схопив та поклав собі у рот згорток, перемотаний ізоляційною стрічкою, намагаючись його проковтнути. Поліцейським вдалося зупинити чоловіка. Також у дверцятах авто, поблизу водійського сидіння, інспектори виявили трубку для куріння наркотиків.