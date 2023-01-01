Тіло воїна привезли додому через три місяці після загибелі: у місті на Волині – день жалоби

Тіло воїна привезли додому через три місяці після загибелі: у місті на Волині – день жалоби
Завтра, 8 серпня, вівторок, у Ковельській громаді оголошується днем жалоби за загиблим 16 травня 2023 року ковельчанином Юрієм Лукашуком.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

За словами міського голови, лише зараз вдалося доставити тіло Героя додому.

Завтра, 8 серпня, місто прощатиметься із захисником.

10:40 - літія біля дому, де жив Юрій Лукашук (вул. Мечнікова, 2);

11:00 - чин похорону в церкві св.апостола Андрія Первозванного (вул. Незалежності, 31); по завершенню - хресний хід до центру міста;

12-12:15 - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, що біля міської ради.

Поховають воїна Юрія Лукашука на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого на війні волинянина. Вічна йому пам'ять!

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Теги: Юрій Лукашук, загибель
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