На Волині розшукали водія, який збив мотоцикліста і втік з місця аварії
Сьогодні, 15:14
На Волині поліцейські оперативно встановили особу водія, який втік з місця ДТП.
Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.
6 серпня близько півночі на лінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла в селі Раків Ліс. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, а інший водій зник з місця пригоди.
Поліцейські встановили особу водія, яким виявився 32-річний житель одного з сіл району.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками частини 1 ст. 286 КК України. Здійснюється досудове розслідування.
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Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.
6 серпня близько півночі на лінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла в селі Раків Ліс. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, а інший водій зник з місця пригоди.
Поліцейські встановили особу водія, яким виявився 32-річний житель одного з сіл району.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками частини 1 ст. 286 КК України. Здійснюється досудове розслідування.
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