Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила

Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила
Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Пержилом, який загинув на війні з російськими загарбниками. Сьогодні, 7 серпня, захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Молодший сержант Дмитро Пержило (26.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.

Загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником.

Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Дмитра Пержила поховали на міському кладовищі у селі Літогоща Луцького району.
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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