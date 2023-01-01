Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Пержила
Сьогодні, 14:50
Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Дмитром Пержилом, який загинув на війні з російськими загарбниками. Сьогодні, 7 серпня, захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Молодший сержант Дмитро Пержило (26.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.
Загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником.
Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Дмитра Пержила поховали на міському кладовищі у селі Літогоща Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Молодший сержант Дмитро Пержило (26.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.
Загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником.
Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Дмитра Пержила поховали на міському кладовищі у селі Літогоща Луцького району.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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