Залізничник у Харкові «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ, – СБУ

Залізничник у Харкові «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ, – СБУ
СБУ затримала у Харкові залізничника, який «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб рф дані про Сили оборони на території регіону.

Фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій.

Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру.

Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Залізничник у Харкові «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ, – СБУ

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.
Залізничник у Харкові «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ, – СБУ

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Теги: Росія, Україна, війна
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