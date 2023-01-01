Судитимуть 27-річного лучанина, який збував психотропи. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Волинянина судитимуть за незаконний збут психотропів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним жителем обласного центру Волині неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту психотропних речовин.
Упродовж лютого-травня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком громадянам психотропу PVP у Ківерцях та Луцьку.
Цю ж речовину та обладнання для її вживання знайшли та вилучили працівники поліції і під час санкціонованого судом обшуку в оселі лучанина.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним жителем обласного центру Волині неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту психотропних речовин.
Упродовж лютого-травня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком громадянам психотропу PVP у Ківерцях та Луцьку.
Цю ж речовину та обладнання для її вживання знайшли та вилучили працівники поліції і під час санкціонованого судом обшуку в оселі лучанина.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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