Судитимуть 27-річного лучанина, який збував психотропи. ФОТО

Судитимуть 27-річного лучанина, який збував психотропи. ФОТО
Волинянина судитимуть за незаконний збут психотропів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним жителем обласного центру Волині неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту психотропних речовин.

Упродовж лютого-травня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком громадянам психотропу PVP у Ківерцях та Луцьку.

Цю ж речовину та обладнання для її вживання знайшли та вилучили працівники поліції і під час санкціонованого судом обшуку в оселі лучанина.
Судитимуть 27-річного лучанина, який збував психотропи. ФОТО

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Лучанин, психотропи, суд
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