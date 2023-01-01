За волю України віддав своє життя Герой з Волині Валерій Лошик

Валерій Лошик.



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"7, 8, 9 серпня оголошені днями жалоби в районі у зв'язку із загибеллю жителя села Сошичне Валерія Лошика. Воїн із перших днів боронив Україну від російських загарбників. Світла пам'ять Герою! Сили рідним, щоб витримати біль від утрати", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації."7, 8, 9 серпня оголошені днями жалоби в районі у зв'язку із загибеллю жителя села Сошичне Валерія Лошика. Воїн із перших днів боронив Україну від російських загарбників. Світла пам'ять Герою! Сили рідним, щоб витримати біль від утрати", - йдеться в повідомленні.

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