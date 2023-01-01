За волю України віддав своє життя Герой з Волині Валерій Лошик
Сьогодні, 14:14
На війні загинув воїн з Волині Валерій Лошик.
Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"7, 8, 9 серпня оголошені днями жалоби в районі у зв'язку із загибеллю жителя села Сошичне Валерія Лошика. Воїн із перших днів боронив Україну від російських загарбників. Світла пам'ять Герою! Сили рідним, щоб витримати біль від утрати", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"7, 8, 9 серпня оголошені днями жалоби в районі у зв'язку із загибеллю жителя села Сошичне Валерія Лошика. Воїн із перших днів боронив Україну від російських загарбників. Світла пам'ять Герою! Сили рідним, щоб витримати біль від утрати", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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