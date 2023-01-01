За волю України віддав своє життя Герой з Волині Валерій Лошик

За волю України віддав своє життя Герой з Волині Валерій Лошик
На війні загинув воїн з Волині Валерій Лошик.

Про це повідомили у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

"7, 8, 9 серпня оголошені днями жалоби в районі у зв'язку із загибеллю жителя села Сошичне Валерія Лошика. Воїн із перших днів боронив Україну від російських загарбників. Світла пам'ять Герою! Сили рідним, щоб витримати біль від утрати", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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