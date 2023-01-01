У Княгининку буревій позносив дахи з будинків





Про це повідомляє Валерія Войнаровського.



У цьому селі через пориви вітру знесло покрівлю у п’яти будинках, пошкоджений дах автотранспортного підприємства та два комунальні автобуси, знищена приватна теплиця.



Кількість повалених дерев у громаді не рахували.



Нагадаємо, волинські рятувальники за минулу добу 13 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди. Надзвичайникам довелося прибирати із доріг повалені дерева, відбуксировувати автомобілі з підтоплених вулиць тощо.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Княгининок Луцької громади ліквідовують наслідки негоди.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інформацію від старости селаУ цьому селі через пориви вітру знесло покрівлю у п’яти будинках, пошкоджений дах автотранспортного підприємства та два комунальні автобуси, знищена приватна теплиця.Кількість повалених дерев у громаді не рахували.Нагадаємо, волинські рятувальники за минулу добу 13 разів виїжджали на. Надзвичайникам довелося прибирати із доріг повалені дерева, відбуксировувати автомобілі з підтоплених вулиць тощо.

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