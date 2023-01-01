У Княгининку буревій позносив дахи з будинків

У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У селі Княгининок Луцької громади ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інформацію від старости села Валерія Войнаровського.

У цьому селі через пориви вітру знесло покрівлю у п’яти будинках, пошкоджений дах автотранспортного підприємства та два комунальні автобуси, знищена приватна теплиця.

Кількість повалених дерев у громаді не рахували.

Нагадаємо, волинські рятувальники за минулу добу 13 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди. Надзвичайникам довелося прибирати із доріг повалені дерева, відбуксировувати автомобілі з підтоплених вулиць тощо.

У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У Княгининку буревій позносив дахи з будинків
У Княгининку буревій позносив дахи з будинків



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Теги: Княгининок
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