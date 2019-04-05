За митрополита УПЦ МП Павла внесли 33 мільйони застави, його звільнили з-під арешту
Сьогодні, 17:50
Митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла сьогодні, 7 серпня, було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Микиту Чекмана.
"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав Чекман.
Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман.
"Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.
Він також оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора.
Справа митрополита Павла
Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в виправданні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф. У екс-намісника Лаври одразу провели обшуки.
Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також митрополита Павла зобов'язали носити електронний браслет.
У липні екс-наміснику Лаври вручили нову підозру, оскільки він, ймовірно, заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію рф проти нашої країни "громадянським конфліктом".
У зв'язку з цим запобіжний захід змінили - його помістили під варту з можливістю внесення застави.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Микиту Чекмана.
"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав Чекман.
Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман.
"Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.
Він також оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора.
Справа митрополита Павла
Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в виправданні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф. У екс-намісника Лаври одразу провели обшуки.
Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також митрополита Павла зобов'язали носити електронний браслет.
У липні екс-наміснику Лаври вручили нову підозру, оскільки він, ймовірно, заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію рф проти нашої країни "громадянським конфліктом".
У зв'язку з цим запобіжний захід змінили - його помістили під варту з можливістю внесення застави.
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