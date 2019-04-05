За митрополита УПЦ МП Павла внесли 33 мільйони застави, його звільнили з-під арешту

За митрополита УПЦ МП Павла внесли 33 мільйони застави, його звільнили з-під арешту
Митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла сьогодні, 7 серпня, було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Микиту Чекмана.

"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав Чекман.

Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман.

"Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.

Він також оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора.

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в виправданні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф. У екс-намісника Лаври одразу провели обшуки.

Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також митрополита Павла зобов'язали носити електронний браслет.

У липні екс-наміснику Лаври вручили нову підозру, оскільки він, ймовірно, заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію рф проти нашої країни "громадянським конфліктом".

У зв'язку з цим запобіжний захід змінили - його помістили під варту з можливістю внесення застави.

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Теги: Митрополит Павло, арешт, застава
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Коментарі 1
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Та на Волині своїх Пашів мерседесів хватає!!
Коли вже люди прокинутся)
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