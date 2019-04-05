За митрополита УПЦ МП Павла внесли 33 мільйони застави, його звільнили з-під арешту

Павла сьогодні, 7 серпня, було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу.



Про це повідомляє Микиту Чекмана.



"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав Чекман.



Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман.



"Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.



Він також оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора.



Справа митрополита Павла



Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в виправданні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф. У екс-намісника Лаври одразу провели обшуки.



Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також митрополита Павла зобов'язали носити електронний браслет.



У липні екс-наміснику Лаври вручили нову підозру, оскільки він, ймовірно, заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію рф проти нашої країни "громадянським конфліктом".



У зв'язку з цим запобіжний захід змінили -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополита Української православної церкви Московського патріархатусьогодні, 7 серпня, було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав Чекман.Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман."Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.Він також оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора.Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в виправданні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф. У екс-намісника Лаври одразу провели обшуки.Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також митрополита Павла зобов'язали носити електронний браслет.У липні екс-наміснику Лаври вручили нову підозру, оскільки він, ймовірно, заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію рф проти нашої країни "громадянським конфліктом".У зв'язку з цим запобіжний захід змінили - його помістили під варту з можливістю внесення застави.

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