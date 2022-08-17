Невідремонтований окупантами четвертий блок ЗАЕС несе загрозу, – Енергоатом
Сьогодні, 18:20
Четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280 градусах Цельсія, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.
Про це під час прес-конференції розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує LB.ua.
За його словами, в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.
"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах Цельсія. З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - розповів він.
Нагадаємо, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вдень 3 серпня нарешті отримали доступ до дахів 3 і 4 енергоблоків.
А минулого місяця команда МАГАТЕ побачила декілька протипіхотних мін, які перебували в зоні обмеженого доступу, куди не може дістатися обслуговуючий персонал станції.
Раніше російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок ЗАЕС після переведення в гарячий зупин четвертого блоку.
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Про це під час прес-конференції розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує LB.ua.
За його словами, в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.
"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах Цельсія. З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - розповів він.
Нагадаємо, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вдень 3 серпня нарешті отримали доступ до дахів 3 і 4 енергоблоків.
А минулого місяця команда МАГАТЕ побачила декілька протипіхотних мін, які перебували в зоні обмеженого доступу, куди не може дістатися обслуговуючий персонал станції.
Раніше російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок ЗАЕС після переведення в гарячий зупин четвертого блоку.
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