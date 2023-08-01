Польща планує перекинути на кордон з Білоруссю ще тисячу солдатів





Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ Мацей Вонсік, пише



Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.



"Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати", – констатував Вонсік.



Він підкреслив, що за підтримки спецслужб росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.



Він додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.



Як додав Вонсік, у найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.



"Польські патрулі щодня закидують камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі. – Ред.). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.



За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон.Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ, пише "Європейська правда" Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає."Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати", – констатував Вонсік.Він підкреслив, що за підтримки спецслужб росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.Він додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.Як додав Вонсік, у найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба."Польські патрулі щодня закидують камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі. – Ред.). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію