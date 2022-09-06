Луцька радійниця записала подкаст про репресованих українських письменників

Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Микола Куліш, Іван Багряний, Остап Вишня та інші.



Майже всі вони були репресовані радянською владою. Загалом хвиля репресій зачепила 40 квартир із 66. Будинок «Слово» відображає трагедію цілого літературного покоління «розстріляного відродження».



Авторкою подкасту є луцька радійниця Анастасія Передрій. «Це історії про те, як радянські спецслужби боролися із лідерами думок своїми «фірмовими» методами: маніпуляції, залякування, фізичний та психологічний тиск. Власне, все те, що росія досі використовує у повномасштабній війні проти України, тільки тепер вплив ще більш масовий завдяки медіа та соцмережам», – розповіла авторка.



Наразі доступно 3 епізоди. Послухати можна на всіх зручних подкаст-платформах, як-от Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts.



Перший і останній випуск подкасту називаються «Пролог» та «Епілог», де можна дізнатися про історичні контексти, появу будинку, розподіл квартир між письменниками та про репресії сталінського режиму. Решта епізодів присвячені літераторам і називаються відповідно до номера помешкання: наприклад, «Квартира №12. Майк Йогансен».



В аудіоподкасті буде 15 серій. Крім біографічних даних, описів помешкань та їх власників, у випусках звучать фрагменти їх творчого доробку, які доповнюють портрети цих особистостей. Уривки віршів, оповідань, листів озвучує диктор Юрій Сомов.



Постер до подкасту зобразила ілюстраторка Аліна Ольхович. На малюнку зображена літера «С» – це план самого будинку «Слово». Щодо іншого символізму, то градієнт від сірого до червоного означає поступове залиття кровʼю будинку, який призначався для життя, а в результаті став будинком смерті українського відродження; червоні лінії – кров жертв радянського терору; кола в літері «С» – літератори-мешканці будинку, які були репресовані з 1933 по 1938 роки; закреслена «О» – українське мистецтво, яке радянська влада намагалася вбити та перекреслили кровʼю митців; отвір від кулі – нагадування про розстріл цілої генерації українців.



Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подкаст «Будинок Слово» в аудіоформаті розповідає про мешканців спеціально зведеного для українських письменників у 30-х роках будинку «Слово» у Харкові. Серед мешканців –та інші.Майже всі вони були репресовані радянською владою. Загалом хвиля репресій зачепила 40 квартир із 66. Будинок «Слово» відображає трагедію цілого літературного покоління «розстріляного відродження».Авторкою подкасту є луцька радійниця. «Це історії про те, як радянські спецслужби боролися із лідерами думок своїми «фірмовими» методами: маніпуляції, залякування, фізичний та психологічний тиск. Власне, все те, що росія досі використовує у повномасштабній війні проти України, тільки тепер вплив ще більш масовий завдяки медіа та соцмережам», – розповіла авторка.Наразі доступно 3 епізоди. Послухати можна на всіх зручних подкаст-платформах, як-от Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts. https://linktr.ee/theslovohouse Перший і останній випуск подкасту називаються «Пролог» та «Епілог», де можна дізнатися про історичні контексти, появу будинку, розподіл квартир між письменниками та про репресії сталінського режиму. Решта епізодів присвячені літераторам і називаються відповідно до номера помешкання: наприклад, «Квартира №12. Майк Йогансен».В аудіоподкасті буде 15 серій. Крім біографічних даних, описів помешкань та їх власників, у випусках звучать фрагменти їх творчого доробку, які доповнюють портрети цих особистостей. Уривки віршів, оповідань, листів озвучує дикторПостер до подкасту зобразила ілюстраторка. На малюнку зображена літера «С» – це план самого будинку «Слово». Щодо іншого символізму, то градієнт від сірого до червоного означає поступове залиття кровʼю будинку, який призначався для життя, а в результаті став будинком смерті українського відродження; червоні лінії – кров жертв радянського терору; кола в літері «С» – літератори-мешканці будинку, які були репресовані з 1933 по 1938 роки; закреслена «О» – українське мистецтво, яке радянська влада намагалася вбити та перекреслили кровʼю митців; отвір від кулі – нагадування про розстріл цілої генерації українців.Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.

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