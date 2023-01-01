Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 8 серпня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.
У місті Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.
Народний прогноз погоди: 8 серпня відзначається день священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа, ієреїв Нікомедійських. У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили, золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.
У місті Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.
Народний прогноз погоди: 8 серпня відзначається день священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа, ієреїв Нікомедійських. У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили, золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.
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