Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у серпні





Отже, що можна відвідати у серпні:



11 серпня о 16:00 під час лекції «50 запитань адвокату від підприємців» матимете можливість поспілкуватися з Василем Самолюком — адвокатом, підприємцем, кандидатом юридичних наук, членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України (2010-2017 роки).



12 серпня о 12:00 відбудеться гра-нетворкінг «На емоціях» від Катерини Білохвіст, громадської діячки у сфері неформальної освіти та проєктного менеджменту, авторки гри «На емоціях».



15 - 16 серпня з 10:00 до 13:00 проходитиме дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» від Тетяни Акперової, Аліни Саць, Анни Черноти для рестораторів. Тетяна — менеджерка з сервісу та персоналу, Аліна та Анна — співзасновниці технічного бюро «A-SKILL». За два дні інтенсиву вони допоможуть рестораторам налагодити систему управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Зареєструватися



17 серпня об 11:00 розпочнеться лекція «єРобота та гранти для ветеранів» від представників Волинського обласного центру зайнятості Алли Куцин, Тараса Семенюка, Валентини Дунас, Наталії Балакіної.



18 серпня о 16:00 приходьте на лекцію «Як почати власну справу: юридичні аспекти» від Юлії Габрук, адвокатки та експерта з інтелектуальної власності. У Юлії понад 8 років юридичної практики та 5 років викладання в НаУ «Острозька академія». Спікерка заснувала Адвокатське бюро «Юлії Габрук».



19 серпня о 12:00 запрошуємо на мастермайд-сесію від Станіслава Ревко, ІТ-підприємця, магістра компʼютерних наук, магістра психології та учасника львівського Клубу молодих підприємців.



19 серпня о 12:00 на вас чекає лекція «Як дизайнеру презентувати роботу клієнтові» від Антона Шмельова, бренд-дизайнера, ментора та артдиректора Happy Design Agency.



23 серпня о 16:00 відвідайте лекцію «Адаптація туристичного бізнесу в умовах кризи» від Євгена Павельчука – засновника та CEO компанії STUK-travel.



Список подій може змінюватися. Оновлену та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центру



Стежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.Отже, що можна відвідати у серпні:під час лекції «50 запитань адвокату від підприємців» матимете можливість поспілкуватися з— адвокатом, підприємцем, кандидатом юридичних наук, членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України (2010-2017 роки).відбудеться гра-нетворкінг «На емоціях» від, громадської діячки у сфері неформальної освіти та проєктного менеджменту, авторки гри «На емоціях».проходитиме дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» віддля рестораторів. Тетяна — менеджерка з сервісу та персоналу, Аліна та Анна — співзасновниці технічного бюро «A-SKILL». За два дні інтенсиву вони допоможуть рестораторам налагодити систему управління якістю та безпечністю харчових продуктів.розпочнеться лекція «єРобота та гранти для ветеранів» від представників Волинського обласного центру зайнятостіприходьте на лекцію «Як почати власну справу: юридичні аспекти» від, адвокатки та експерта з інтелектуальної власності. У Юлії понад 8 років юридичної практики та 5 років викладання в НаУ «Острозька академія». Спікерка заснувала Адвокатське бюро «Юлії Габрук».запрошуємо на мастермайд-сесію від, ІТ-підприємця, магістра компʼютерних наук, магістра психології та учасника львівського Клубу молодих підприємців.на вас чекає лекція «Як дизайнеру презентувати роботу клієнтові» від, бренд-дизайнера, ментора та артдиректора Happy Design Agency.відвідайте лекцію «Адаптація туристичного бізнесу в умовах кризи» від– засновника та CEO компанії STUK-travel.Список подій може змінюватися. Оновлену та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центру Дія.Бізнес у Луцьку . Реєстрація — обов'язкова на кожен захід за посиланням — на нашому сайті . Закриття реєстрації за 4 години до початку події.Стежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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