Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею

У Білорусі сьогодні, 7 серпня, починаються навчання механізованої бригади на полігоні "Гозький" та окремих ділянках місцевості у Гродненській області, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі."Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій."Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:- широке застосування безпілотних літальних апаратів;- тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - повідомили в Міноборони Білорусі.