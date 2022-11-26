Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею
Сьогодні, 20:24
У Білорусі сьогодні, 7 серпня, починаються навчання механізованої бригади на полігоні "Гозький" та окремих ділянках місцевості у Гродненській області, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.
"Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.
"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:
- широке застосування безпілотних літальних апаратів;
- тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;
Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - повідомили в Міноборони Білорусі.
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Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.
"Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.
"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:
- широке застосування безпілотних літальних апаратів;
- тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;
Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - повідомили в Міноборони Білорусі.
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