Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею

Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею
У Білорусі сьогодні, 7 серпня, починаються навчання механізованої бригади на полігоні "Гозький" та окремих ділянках місцевості у Гродненській області, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

"Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:

- широке застосування безпілотних літальних апаратів;

- тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;

Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - повідомили в Міноборони Білорусі.
Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею

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Теги: Литва, Польща, Білорусь, навчання
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