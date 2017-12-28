У ГУР розповіли деталі повернення з полону 22 українських військових





Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає кореспондент



«22 українських герої, це військовослужбовці ЗСУ, повернулися у понеділок із рашистського полону. На кадрах, на фото ви могли бачити, що є поранені. Є люди із загостреними хронічними захворюваннями і, звичайно, всім зараз надається невідкладна медична допомога і щодо них проводяться необхідні обстеження», - запевнив він.



Відповідаючи на питання щодо надання у росії достатньої медичної допомоги пораненим, Юсов сказав, що у багатьох випадках вона, на жаль, знаходиться не на належному рівні.



«Хоча базова медична допомога і може надаватися, але у багатьох випадках українські лікарі змушені виправляти багато речей і констатувати те, що якби медична допомога була надана правильно і вчасно, то роботи українським медикам було б значно менше», - поінформував представник ГУР.



Він назвав цей обмін, як і інші попередні обміни, дуже непростим. За його словами, Україна тут має справу з державою, яка часто довільно трактує і міжнародне право, і Женевські конвенції.



«І, у принципі, міжнародні структури не мають сьогодні інструментів впливу щодо так званої рф щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому. Тому фактично самотужки у двосторонньому форматі Україна продовжує повертати наших захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб із рашистської неволі. І буде далі це робити», - запевнив Юсов.



Як повідомлялося, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що з російського полону повернулося 22 українських воїнів.



За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, на Батьківщину разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося повернути у понеділок, повернулися вже 2598 українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деяких українських військовослужбовців, яких вдалося повернути в Україну з полону рф у понеділок, є загострені хронічні хвороби.Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони, передає кореспондент Укрінформу «22 українських герої, це військовослужбовці ЗСУ, повернулися у понеділок із рашистського полону. На кадрах, на фото ви могли бачити, що є поранені. Є люди із загостреними хронічними захворюваннями і, звичайно, всім зараз надається невідкладна медична допомога і щодо них проводяться необхідні обстеження», - запевнив він.Відповідаючи на питання щодо надання у росії достатньої медичної допомоги пораненим, Юсов сказав, що у багатьох випадках вона, на жаль, знаходиться не на належному рівні.«Хоча базова медична допомога і може надаватися, але у багатьох випадках українські лікарі змушені виправляти багато речей і констатувати те, що якби медична допомога була надана правильно і вчасно, то роботи українським медикам було б значно менше», - поінформував представник ГУР.Він назвав цей обмін, як і інші попередні обміни, дуже непростим. За його словами, Україна тут має справу з державою, яка часто довільно трактує і міжнародне право, і Женевські конвенції.«І, у принципі, міжнародні структури не мають сьогодні інструментів впливу щодо так званої рф щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому. Тому фактично самотужки у двосторонньому форматі Україна продовжує повертати наших захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб із рашистської неволі. І буде далі це робити», - запевнив Юсов.Як повідомлялося, керівник Офісу Президентазаявив, що з російського полону повернулося 22 українських воїнів.За даними українського омбудсмана, на Батьківщину разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося повернути у понеділок, повернулися вже 2598 українців.

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