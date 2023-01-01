«Село повністю розгромили. Вживу це набагато страшніше», – будівельник з Волині про Благодатівку на Херсонщині. ВІДЕО





Про це Юрія Погуляйка.



«Всім доброго дня, ми з Камінь-Каширщини. В даний момент знаходимось в Благодатівці Херсонської області», – посміхається у камеру пан Володимир. Він стоїть посеред звичайної сільської вулиці. Над ним – синє серпневе небо. В деревах обабіч вулиці чутно птахів.



Під деревами – понівечені уламками снарядів хвіртки дворів, розламані забори та будинок зі зруйнованим дахом.



Володимир - уродженець Камінь-Каширського району. Вже декілька днів він разом із 8 волинянами ведуть



«Ось там, я покажу, школа. Там були росіяни. А там – річка. Там були наші хлопці, з іншої сторони. Усім треба було взяти це село. Його повністю розгромили, дуже сильно. Коли я був вдома, я просто цього не розумів – навіть по фото. Вживу це набагато страшніше. До самої річки, до переправи, хати розбиті. Там були запеклі бої», – розповідає Володимир.



Бригада волонтерів-будівельників, до якої входить пан Володимир, приїхала на заміну попередній. Вони вже встигли перекрити три будинки. «Оце вже нові криші стоять, це ми зробили – наша бригада, Волинь», – ділиться результатами волинянин.



А ще чоловік розповідає про місцевих. До робітників постійно підходять жителі Благодатівки: хтось просить допомоги, а хтось наполегливо питає, чим можна допомогти. Дехто потребує підтримки добрим словом.



«Багато старших людей, які прожили тут усе життя, – плачуть. В декого взагалі нічого не зосталося, їхні хати і хати родичів розбиті повністю. Такі от справи. Але ми всі разом – допоможемо, – каже Володимир. – Україна – це всі ми разом».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Коли я був вдома, я цього не розумів. Вживу усе набагато страшніше», – волонтер з Камінь-Каширської громади розповів про роботи у Благодатівці.Про це йдеться на фейсбук-сторінці голови Волинської ОВА«Всім доброго дня, ми з Камінь-Каширщини. В даний момент знаходимось в Благодатівці Херсонської області», – посміхається у камеру пан Володимир. Він стоїть посеред звичайної сільської вулиці. Над ним – синє серпневе небо. В деревах обабіч вулиці чутно птахів.Під деревами – понівечені уламками снарядів хвіртки дворів, розламані забори та будинок зі зруйнованим дахом.Володимир - уродженець Камінь-Каширського району. Вже декілька днів він разом із 8 волинянами ведуть відновлювальні роботи у Благодатівці, над якою взяла шефство Волинь «Ось там, я покажу, школа. Там були росіяни. А там – річка. Там були наші хлопці, з іншої сторони. Усім треба було взяти це село. Його повністю розгромили, дуже сильно. Коли я був вдома, я просто цього не розумів – навіть по фото. Вживу це набагато страшніше. До самої річки, до переправи, хати розбиті. Там були запеклі бої», – розповідає Володимир.Бригада волонтерів-будівельників, до якої входить пан Володимир, приїхала на заміну попередній. Вони вже встигли перекрити три будинки. «Оце вже нові криші стоять, це ми зробили – наша бригада, Волинь», – ділиться результатами волинянин.А ще чоловік розповідає про місцевих. До робітників постійно підходять жителі Благодатівки: хтось просить допомоги, а хтось наполегливо питає, чим можна допомогти. Дехто потребує підтримки добрим словом.«Багато старших людей, які прожили тут усе життя, – плачуть. В декого взагалі нічого не зосталося, їхні хати і хати родичів розбиті повністю. Такі от справи. Але ми всі разом – допоможемо, – каже Володимир. – Україна – це всі ми разом».

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