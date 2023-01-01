Воїна з Волині Петра Кізуна посмертно нагородили орденом «За мужність»

Петра Кізуна з Градиська, що на Маневиччині, вручили Орден «За мужність» ІІІ ст (посмертно).



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"Відповідно до Указу Президента України за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено (посмертно) старшого солдата Кізуна Петра Миколайовича", - йдеться в повідомленні.



49-річний Петро Кізун загинув 31 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар на Донеччині. Вчора, 2 серпня, виповнився рік, як мужнього Героя поховали.



"Сьогодні секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик та тимчасово виконуючий обов’язки начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Юрій Мізюк подякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку дружині Лесі Миколаївні і сину Івану", - зазначили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдові та сину загиблого військовослужбовцяз Градиська, що на Маневиччині, вручили Орден «За мужність» ІІІ ст (посмертно).Про це повідомили у Маневицькій громаді."Відповідно до Указу Президента України за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено (посмертно) старшого солдата Кізуна Петра Миколайовича", - йдеться в повідомленні.49-річний Петро Кізун загинув 31 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар на Донеччині. Вчора, 2 серпня, виповнився рік, як мужнього Героя поховали."Сьогодні секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик та тимчасово виконуючий обов’язки начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Юрій Мізюк подякували за відвагу і сміливість українського захисника та вручили державну відзнаку дружині Лесі Миколаївні і сину Івану", - зазначили у громаді.

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