У Луцькій громаді попрощалися із загиблим на війні Героєм Миколою Гайдаєм. ФОТО
Сьогодні, 17:44
У селі Сьомаки попрощалися з Героєм Миколою Гайдаєм.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні, 3 серпня, у селі Сьомаки у церкві Іоанна Богослова провели в останню дорогу військовослужбовця Миколу Гайдая (19.12.1995 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.
Сержант Микола Гайдай загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Сьомаки.
Кожна втрата — це болюча рана на серці нашої країни та народу. Мужність, гідність та жертовність захисників — неоціненна.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні, 3 серпня, у селі Сьомаки у церкві Іоанна Богослова провели в останню дорогу військовослужбовця Миколу Гайдая (19.12.1995 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.
Сержант Микола Гайдай загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Сьомаки.
Кожна втрата — це болюча рана на серці нашої країни та народу. Мужність, гідність та жертовність захисників — неоціненна.
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