«Наші з побратимами плани – вигнати ворога»: волинянин просить допомогти зібрати кошти на авто для ЗСУ

«Наші з побратимами плани – вигнати ворога»: волинянин просить допомогти зібрати кошти на авто для ЗСУ
Всіх небайдужих закликають допомогти зібрати кошти на закупівлю автомобіля для потреб одного з підрозділів ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці у фейсбуці волинянина Валерія Дячука.

"Змушений звернутися до вас по допомогу. Я розумію наскільки важкі часи настали. Розумію, що в кожного є свої мрії, плани. Моя мрія - повернутися додому, до сім'ї! Наші з побратимами плани - вигнати геть ворога з наших земель!

Для виконання завдань розрахунку артилерії морської піхоти потрібен позашляховик. Чим більше ми мобільні, тим якісніша наша робота! Необхідна сума збору 180000 грн. Кожний ваш донат для нас дуже важливий. Звіт обов'язково буде", - пише захисник.

Одержувач Дячук Валерій Васильович

Карта Приватбанку - 5363542016383581.

"Одна ваша кава, а для мого однокласника та його побратимів можливість зберегти життя! Давайте разом по кілька гривень, будь ласка! Валерій Дячук, ми тебе чекаємо і дуже цінуємо!" - звертається до усіх небайдужих Інна Левчук.

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Теги: Волинянин, авто, ЗСУ
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