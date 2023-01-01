В InProject розповіли про основні помилки при створенні сайтів*

Згідно з останніми статистичними даними загальна кількість вебсайтів в інтернеті перевищує 1,8 мільярда. Власні сайти компаній, організацій та підприємств, які використовують для презентації продуктів та послуг, залучення клієнтів та підтримки відносин з ними, є найбільш популярними.При створенні вебресурсів, навіть досвідчені фахівці можуть допустити помилки, тому експертирозповіли про найпоширеніші хиби при створенні сайтів, на які варто звернути увагу:Початок роботи над сайтом без попереднього визначення цілей, аудиторії та стратегії може призвести до хаотичного дизайну та невідповідності вмісту.Впевненість, що сайт має чудовий вигляд тільки на комп'ютері, може призвести до того, що він має поганий вигляд на мобільних пристроях, де сьогодні більшість користувачів переглядають ресурси.Великі зображення та відео без оптимізації можуть призвести до повільного завантаження сторінок, що може відлякати користувачів.Неспростовна структура меню та погана навігація можуть призвести до збитків у користувацькому досвіді та невдалого пошуку інформації.Перенасичені сторінки невпорядкованим текстом, відсутність заголовків, абзаців та списків можуть зробити сайт важкозрозумілим.Недостатня оптимізація для пошукових систем може призвести до того, що ваш сайт буде погано видно у результатах пошуку.Не надавати можливості відвідувачам залишати відгуки, питання та звертатися за допомогою може позбавити вас цінних поглядів та спілкування з аудиторією.Неперевірений вміст, посилання, форми та інші елементи можуть призвести до непрацездатності сайту та негативного враження у користувачів.Використання застарілих технологій або надлишковість у використанні скриптів може призвести до проблем з безпекою та продуктивністю.Недостатнє тестування на різних пристроях, браузерах та роздільних здатностях може призвести до виявлення проблем після запуску сайту.Ці помилки можуть вплинути на користувацький досвід, видимість у пошукових системах та загальний успіх вашого вебсайту. Важливо планувати, ретельно розробляти та тестувати сайт, щоб не допустити цих проблем.Уникнення помилок при створенні вебсайтів – це критичний етап у процесі розробки, який може вирішити подальшу ефективність та успішність вашого проєкту. Оскільки створення сайту вимагає уваги до багатьох деталей, варто звернутися до надійних експертів, наприклад в InProject, вони можуть допомогти уникнути найпоширеніших помилок і виведуть ваш вебресурс на новий рівень.