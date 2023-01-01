Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі
Сьогодні, 15:50
9 серпня Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська лавра». Йдеться про приміщення Нижньої Лаври.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
У такий спосіб Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.
Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.
Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир)29 березня 2023 року. Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому. Міністерство культури та інформаційної політики України вдячне суду за обʼєктивний розгляд справи та прийняте рішення в інтересах українського народу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
У такий спосіб Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.
Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.
Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир)29 березня 2023 року. Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому. Міністерство культури та інформаційної політики України вдячне суду за обʼєктивний розгляд справи та прийняте рішення в інтересах українського народу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:51
Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі
Сьогодні, 15:50
Волинянин у сільському магазині купував одеколон «Красная Москва» і виправдовував росію
Сьогодні, 15:40
Волинянин збив 13-річну велосипедистку: дівчина – в реанімації
Сьогодні, 15:29
Медіа