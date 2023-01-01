Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі

Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі
9 серпня Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська лавра». Йдеться про приміщення Нижньої Лаври.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У такий спосіб Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.

Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир)29 березня 2023 року. Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому. Міністерство культури та інформаційної політики України вдячне суду за обʼєктивний розгляд справи та прийняте рішення в інтересах українського народу!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Києво-Печерська Лавра, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:51
Суд відмовився лишати монастир УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі
Сьогодні, 15:50
Волинянин у сільському магазині купував одеколон «Красная Москва» і виправдовував росію
Сьогодні, 15:40
Волинянин збив 13-річну велосипедистку: дівчина – в реанімації
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври Ченців УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври
06 червень, 14:40
Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська Вперше за 300 років: в Успенському соборі Лаври нарешті залунала українська
16 квітень, 15:00
Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври Вірянам і ченцям УПЦ МП закрили доступ до печер і мощей Києво-Печерської лаври
21 березень, 11:26
УПЦ МП остаточно виселяють з «Києво-Печерської Лаври» УПЦ МП остаточно виселяють з «Києво-Печерської Лаври»
10 березень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні пропонують штрафувати за прослуховування російської музики в громадських місцях
Сьогодні, 16:55
 0
Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Сьогодні, 16:16
 0
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8