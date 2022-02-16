Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів

Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Майже пів мільярда гривень боргують за комунальні послуги жителі Волинської області. Така заборгованість негативно впливає на підготовку до опалювального сезону.

Про це під час брифінгу щодо підготовки області до опалювального періоду 2023-2024 років розповіла заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Волинської ОДА Вікторія Темчишена, пише ІА Волинські Новини.

«На підготовку до опалювального періоду негативно впливає заборгованість споживачів за комунальні послуги, зокрема населення. Станом на 1 липня заборгованість населення з врахування боргів минулих років становить майже 458 мільйонів гривень, з них за послуги теплопостачання – 288 мільйонів гривень. Рівень оплати за спожиті комунальні послуги у першому півріччі 2023 року в середньому складає 94,7%», – повідомила посадовиця.

Враховуючи те, що низький рівень оплати комунальних послуг негативно впливає на підготовку та проходження опалювального періоду, вона закликала своєчасно та повністю здійснювати оплату.

«Комунальні підприємства постійно ведуть претензійно-позовну та іншу роботу з населенням щодо погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги. Зокрема з боржниками укладають договори з реструктуризації заборгованості, справи розглядають у судах. Всі боржники, які мають великі заборгованості, передані підприємствами до судів. Виконавча служба проводить стягнення в межах компетенції. Тобто підприємства ведуть активну роботу з боржниками», – зазначила Вікторія Темчишена.

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Теги: комуналка, Волинь, борг
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