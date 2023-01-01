Волинянин у сільському магазині купував одеколон «Красная Москва» і виправдовував росію





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, повідомляє



Інцидент стався 9 квітня 2022 року у селі Конюхи Локачинської громади. Тоді обвинувачений Віктор П. прийшов до магазину, аби купити одеколон. Його вибір впав на засіб з назвою «Красная Москва». Односельчани, які були в магазині, почали обурюватись, чому чоловік обрав одеколон з такою назвою, і згодом між ними виникла суперечка через російське вторгнення в Україну.



Зокрема, під час цієї розмови Віктор П. запевняв, що це українська ракета поцілила в залізничний вокзал у Краматорську, повторюючи тезу російської пропаганди. Хоча було встановлено, що це російська сторона здійснила атаку, використавши ракети «Точка У».



За свідченнями очевидців, підсудний під час обговорення про масові вбивства цивільних людей та ґвалтування жінок росіянами у місті Буча на Київщині заявляв, що «наші теж ґвалтують». Висловлювання пенсіонера записали на відео і згодом передали запис правоохоронним органам. Щодо Віктора П. відкрили кримінальне провадження.



На судовому засіданні, яке відбулося 3 серпня, чоловік провину не визнав. Пояснив, що «завжди був за мир» і що, на його думку, «з росією треба домовлятися». «Вважає, що оскільки «Україна почала пресувати», тому й почалась війна. А потрібно було укласти мир. Саме Україна своєю риторикою розпочала війну, зокрема виправданням УПА», – такі заяви зробив обвинувачений у суді.



Суддя Світлана Масляна визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії проти України) і призначила йому лише рік іспитового терміну, взявши до уваги його вік та інвалідність другої групи. За проведенні лінгвістико-семантичної експертизи він повинен заплатити 2,8 тис. грн.



Також суд постановив конфіскувати та знищити знайдений вдома у обвинуваченого прапор Української радянської соціалістичної республіки. Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Райсуд на Волині виніс вирок літньому чоловікові, який під час суперечки в сільському магазині виправдовував російську агресію проти України.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, повідомляє ZAXID.NET Інцидент стався 9 квітня 2022 року у селі Конюхи Локачинської громади. Тоді обвинуваченийприйшов до магазину, аби купити одеколон. Його вибір впав на засіб з назвою «Красная Москва». Односельчани, які були в магазині, почали обурюватись, чому чоловік обрав одеколон з такою назвою, і згодом між ними виникла суперечка через російське вторгнення в Україну.Зокрема, під час цієї розмови Віктор П. запевняв, що це українська ракета поцілила в залізничний вокзал у Краматорську, повторюючи тезу російської пропаганди. Хоча було встановлено, що це російська сторона здійснила атаку, використавши ракети «Точка У».За свідченнями очевидців, підсудний під час обговорення про масові вбивства цивільних людей та ґвалтування жінок росіянами у місті Буча на Київщині заявляв, що «наші теж ґвалтують». Висловлювання пенсіонера записали на відео і згодом передали запис правоохоронним органам. Щодо Віктора П. відкрили кримінальне провадження.На судовому засіданні, яке відбулося 3 серпня, чоловік провину не визнав. Пояснив, що «завжди був за мир» і що, на його думку, «з росією треба домовлятися». «Вважає, що оскільки «Україна почала пресувати», тому й почалась війна. А потрібно було укласти мир. Саме Україна своєю риторикою розпочала війну, зокрема виправданням УПА», – такі заяви зробив обвинувачений у суді.Суддявизнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії проти України) і призначила йому лише рік іспитового терміну, взявши до уваги його вік та інвалідність другої групи. За проведенні лінгвістико-семантичної експертизи він повинен заплатити 2,8 тис. грн.Також суд постановив конфіскувати та знищити знайдений вдома у обвинуваченого прапор Української радянської соціалістичної республіки. Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

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