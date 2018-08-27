Волинянин збив 13-річну велосипедистку: дівчина – в реанімації





Про це інформує



Попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Transporter», 50-річний житель Володимир-Волинського, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 13-річною мешканкою одного з сіл району. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.



За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 серпня, близько 19:20, у селі Двірці Червоноградського району, що на Львівщині, волинян на бусі збив 13-річну велосипедистку.Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області Попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Transporter», 50-річний житель Володимир-Волинського, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 13-річною мешканкою одного з сіл району. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

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