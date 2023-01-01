У Луцькій районній раді – три нових депутати
Сьогодні, 14:41
Після складання повноважень депутатів із фракцій «Аграрної партії», «За майбутнє» та «Європейська солідарність» до районної ради увійшли нові депутати.
Про це повідомляє пресслужба райради.
Обраними депутатами Луцької районної ради визнали:
- наступного кандидата у єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України Линчука Володимира Миколайовича,
- наступного кандидати від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «За майбутнє» Бондара Володимира Олександровича,
- наступного кандидата від Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» Клітюк Христину Ігорівну (на головному фото).
Довідково:
Володимир Линчук народився 26 червня 1985 року. Освіта вища. Навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (юридичний факультет) та у Львівському національному аграрному університеті (економічний факультет). Проживає у с. Тарасове. Підприємець, директор ТОВ «Ексам».
Володимир Бондар народився 3 липня 1966 року, проживає в с. Липини. Підприємець. Освіта вища.
Христина Клітюк народилась 29 серпня 1995 року. Освіта вища (готельно-ресторанна справа). Проживає у м. Луцьк. Безробітна.
Нагадаємо, у червні у Луцькій районній раді скласти мандат вирішили депутатка від «Аграрної партії» Раїса Кучмук та «батьківщинівець» Микола Кравчук .
Окрім того, тоді ж перестав бути депутатом і колишній голова райради Олександр Омельчук.
Сьогодні, 9 серпня, написала заяву про складання повноважень депутатка райради Оксана Урбан.
Тож, ймовірно, у райраді буде знову новий депутат чи депутатка.
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Про це повідомляє пресслужба райради.
Обраними депутатами Луцької районної ради визнали:
- наступного кандидата у єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України Линчука Володимира Миколайовича,
- наступного кандидати від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «За майбутнє» Бондара Володимира Олександровича,
- наступного кандидата від Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» Клітюк Христину Ігорівну (на головному фото).
Довідково:
Володимир Линчук народився 26 червня 1985 року. Освіта вища. Навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (юридичний факультет) та у Львівському національному аграрному університеті (економічний факультет). Проживає у с. Тарасове. Підприємець, директор ТОВ «Ексам».
Володимир Бондар народився 3 липня 1966 року, проживає в с. Липини. Підприємець. Освіта вища.
Христина Клітюк народилась 29 серпня 1995 року. Освіта вища (готельно-ресторанна справа). Проживає у м. Луцьк. Безробітна.
Нагадаємо, у червні у Луцькій районній раді скласти мандат вирішили депутатка від «Аграрної партії» Раїса Кучмук та «батьківщинівець» Микола Кравчук .
Окрім того, тоді ж перестав бути депутатом і колишній голова райради Олександр Омельчук.
Сьогодні, 9 серпня, написала заяву про складання повноважень депутатка райради Оксана Урбан.
Тож, ймовірно, у райраді буде знову новий депутат чи депутатка.
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