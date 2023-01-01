У Луцькій районній раді – три нових депутати

У Луцькій районній раді – три нових депутати
Після складання повноважень депутатів із фракцій «Аграрної партії», «За майбутнє» та «Європейська солідарність» до районної ради увійшли нові депутати.

Про це повідомляє пресслужба райради.

Обраними депутатами Луцької районної ради визнали:

- наступного кандидата у єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Волинської обласної партійної організації Аграрної партії України Линчука Володимира Миколайовича,

- наступного кандидати від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «За майбутнє» Бондара Володимира Олександровича,

- наступного кандидата від Волинської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» Клітюк Христину Ігорівну (на головному фото).

Довідково:

Володимир Линчук народився 26 червня 1985 року. Освіта вища. Навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (юридичний факультет) та у Львівському національному аграрному університеті (економічний факультет). Проживає у с. Тарасове. Підприємець, директор ТОВ «Ексам».

У Луцькій районній раді – три нових депутати


Володимир Бондар народився 3 липня 1966 року, проживає в с. Липини. Підприємець. Освіта вища.

Христина Клітюк народилась 29 серпня 1995 року. Освіта вища (готельно-ресторанна справа). Проживає у м. Луцьк. Безробітна.

Нагадаємо, у червні у Луцькій районній раді скласти мандат вирішили депутатка від «Аграрної партії» Раїса Кучмук та «батьківщинівець» Микола Кравчук .

Окрім того, тоді ж перестав бути депутатом і колишній голова райради Олександр Омельчук.

Сьогодні, 9 серпня, написала заяву про складання повноважень депутатка райради Оксана Урбан.

Тож, ймовірно, у райраді буде знову новий депутат чи депутатка.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медведчук, перебуваючи в рф, судиться за право бути адвокатом в Україні
Сьогодні, 15:19
У Луцькій районній раді – три нових депутати
Сьогодні, 14:41
На Волині прощатимуться з Героєм Максимом Карамальським
Сьогодні, 14:27
Депутатка Луцької райради достроково припинила повноваження
Сьогодні, 14:04
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медведчук, перебуваючи в рф, судиться за право бути адвокатом в Україні
Сьогодні, 15:19
 0
У Луцькій районній раді – три нових депутати
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині прощатимуться з Героєм Максимом Карамальським
Сьогодні, 14:27
 0
Депутатка Луцької райради достроково припинила повноваження
Сьогодні, 14:04
 0
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8