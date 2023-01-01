Депутатка Луцької райради достроково припинила повноваження

Депутатка Луцької райради достроково припинила повноваження
Депутатка Луцької районної ради Оксана Урбан написала заяву про складання депутатських повноважень.

Про це повідомляє пресслужба райради.

На черговій сесії депутати підтримали намір обраниця району 34 голосів «за».

Нагадаємо, Оксана Урбан входила до складу фракції «Громадянський рух «Свідомі».

Нагадаємо, у червні у Луцькій районній раді скласти мандат вирішили депутатка від «Аграрної партії» Раїса Кучмук та «батьківщинівець» Микола Кравчук .

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Теги: Оксана Урбан
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