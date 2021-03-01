Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки тепер – і в Бразилії

Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки тепер – і в Бразилії
Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки, підготовлене у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, передано в бібліотечний фонд Суботньої школи імені Лесі Українки Українського Товариства Бразилії (м. Курітіба).

Про це повідомляють на сайті університету.

Українське товариство Бразилії засноване 1922 року. Саме при ньому функціонує Суботня школа імені Лесі Українки, організатором якої – Жіноча організація, що має у своєму складі тих жінок українського й іншого походження, які цікавляться культурою України та дбають про її збереження.

Жіночу організацію було засновано 1924 року як відділ Українського товариства Бразилії (колишній Український союз Бразилії) з метою підтримувати традиції, принесені предками-українцями в Бразилію, надавати допомогу сім'ям українських іммігрантів.

Своїм першочерговим завданням Жіноча організація вбачає збереження мови і культури. Утілювати це їй вдається через Суботню школу імені Лесі Українки, офіційно засновану невтомними жінками ще на початку 70-х років.

У школі вчителі-волонтери невтомно намагаються запалити іскру любові до України в серцях дітей не тільки українського походження, а також їхніх батьків. Раз на тиждень діти з 5 до 14 років відвідують заняття з українознавства, вивчають мову (базовий рівень), танці і спів, різні аспекти української культури, історію України та імміграцію до Бразилії, а також втілюють елементи українського побуту через театральні інсценування.

Від 27 квітня 1996 року Суботню школу на честь геніальної письменниці офіційно названо Суботньою школою імені Лесі Українки.

Під час наукового стажування в Папському католицькому університеті Парани (м. Курітіба) здійснено відповідальну місію від імені волинських філологів – презентовано Повне академічне зібрання творів Лесі Українки.

Під час презентації наголошено на цінності цього видання для всього українства, актуалізовано моменти з біографії Лесі Українки та наголошено на її основних заповідях.

Присутня на заході докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов імені професора Михайла Гетьманця Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, запрошена професорка університету Унісентро в Іраті (Бразилія) Світлана Криворучко наголосила на важливості презентованого видання і висловила професійну вдячність волинським колегам за кропітку наукову працю.
Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки тепер – і в Бразилії

Тепер усі, хто бажає доторкнутися до творчої спадщини великої Українки в Бразилії, мають таку можливість!
Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки тепер – і в Бразилії
Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки тепер – і в Бразилії

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Теги: Бразилія, Леся Українка, ВНУ
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