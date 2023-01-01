Лучан попереджають про можливі звуки пострілів 9 та 10 серпня
Сьогодні, 13:05
У Луцьку відбуватимуться тактичні навчання.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"9-10 серпня з 14 до 17 години на території однієї з військових частин будуть проводитися тактичні навчання особового складу підрозділів. Під час них використовуватиметься автоматична зброя і буде чутно звуки пострілів", - йдеться в повідомленні
Громадян просять зберігати спокій та не панікувати.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"9-10 серпня з 14 до 17 години на території однієї з військових частин будуть проводитися тактичні навчання особового складу підрозділів. Під час них використовуватиметься автоматична зброя і буде чутно звуки пострілів", - йдеться в повідомленні
Громадян просять зберігати спокій та не панікувати.
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