Лучан попереджають про можливі звуки пострілів 9 та 10 серпня





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"9-10 серпня з 14 до 17 години на території однієї з військових частин будуть проводитися тактичні навчання особового складу підрозділів. Під час них використовуватиметься автоматична зброя і буде чутно звуки пострілів", - йдеться в повідомленні



Громадян просять зберігати спокій та не панікувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбуватимуться тактичні навчання.Про це повідомили у Луцькій міській раді."9-10 серпня з 14 до 17 години на території однієї з військових частин будуть проводитися тактичні навчання особового складу підрозділів. Під час них використовуватиметься автоматична зброя і буде чутно звуки пострілів", - йдеться в повідомленніГромадян просять зберігати спокій та не панікувати.

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