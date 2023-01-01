«На щиті» на Волинь повертається 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк

Володимир Кондратюк.



Про це



"Закликаємо зустріти Героя живим коридором та низько вклонитися, вшановуючи його подвиг в імʼя України! 17.00 - виїзд від моргу міста Ковеля до батьківської оселі у село Ломачанка, де отці відслужать заупокійний молебень за загиблим воїном.



Після цього - виїзд до села Уховецьк.



Чин похорону відбудеться завтра, 10 серпня, об 11-їй годині.

Спочатку з Героєм попрощаються біля будинку його сестри в Уховецьку, а тоді відбудеться відспівування у місцевому храмі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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