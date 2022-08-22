В озері на Рівненщині втопився 43-річний волинянин

В озері на Рівненщині втопився 43-річний волинянин
У Вараському районі в озері потонув 43-річний чоловік. Відомо, що він - уродженець Волині.

Про це повідомили у пресслужбі вараського райуправління ДСНС Рівненщини.

"8 серпня на озері поблизу села Нобель, Локницького тергоромади, Вараського району загинув внаслідок утоплення житель села Любешів, Волинської області, 1980 року народження. Тіло виявили відпочивальники. Обставини загибелі наразі встановлюються.
З початку року, на водних об’єктах Вараського району загинуло 6 людей, 2 з яких діти", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що з початку року на водоймах Вараського району втопились шестеро людей, з яких двоє – діти. А загалом у Рівненській області станом на початок серпня налічувалось 24 летальні випадки під час відпочинку на водоймах. З них четверо загиблих – діти.

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Теги: Рівненщина, озеро, потопельник, волинянин
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