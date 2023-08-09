Під Москвою стався потужний вибух на заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків





Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише



За попередніми даними, у завод вдарив безпілотник.



На сайті заводу зазначається, що підприємство є «провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я».



Є інформація, що цей завод, зокрема, виробляє нічні приціли для танків.



Також телеграм-канали повідомляють про як мінімум 10 постраждалих середньої тяжкості.



На заводі проводиться тотальна евакуація.



Сьогодні вранці Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками". Місцева влада повідомила, що збила обидва апарати.



1 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для силовиків.Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише LB.ua За попередніми даними, у завод вдарив безпілотник.На сайті заводу зазначається, що підприємство є «провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я».Є інформація, що цей завод, зокрема, виробляє нічні приціли для танків.Також телеграм-канали повідомляють про як мінімум 10 постраждалих середньої тяжкості.На заводі проводиться тотальна евакуація.Сьогодні вранці Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками". Місцева влада повідомила, що збила обидва апарати.1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву . Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.

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