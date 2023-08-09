Під Москвою стався потужний вибух на заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків
Сьогодні, 12:00
У підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для силовиків.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише LB.ua.
За попередніми даними, у завод вдарив безпілотник.
На сайті заводу зазначається, що підприємство є «провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я».
Є інформація, що цей завод, зокрема, виробляє нічні приціли для танків.
Також телеграм-канали повідомляють про як мінімум 10 постраждалих середньої тяжкості.
На заводі проводиться тотальна евакуація.
Сьогодні вранці Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками". Місцева влада повідомила, що збила обидва апарати.
1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву. Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.
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Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише LB.ua.
За попередніми даними, у завод вдарив безпілотник.
На сайті заводу зазначається, що підприємство є «провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я».
Є інформація, що цей завод, зокрема, виробляє нічні приціли для танків.
Також телеграм-канали повідомляють про як мінімум 10 постраждалих середньої тяжкості.
На заводі проводиться тотальна евакуація.
Сьогодні вранці Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками". Місцева влада повідомила, що збила обидва апарати.
1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву. Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.
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